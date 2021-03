Le défenseur Shayne Gostisbehere en est à la quatrième année d’un contrat de six ans de 27 millions US.

(Buffalo) Les Flyers ont placé le nom du défenseur Shayne Gostisbehere au ballottage, une décision surprenante qui survient alors que l’équipe tente de rester dans la course aux séries éliminatoires.

Associated Press

Gostisbehere a marqué cinq buts et six passes en 25 matchs, et il a été laissé de côté pour une séquence de trois matchs il y a deux semaines. Il a obtenu trois passes en cinq matchs depuis son retour au jeu.

La production du joueur de 27 ans a chuté depuis qu’il a marqué 13 buts et ajouté 52 passes pour 65 points, un sommet en carrière, en 78 matchs en 2017-2018. Gostisbehere n’a réussi que 19 buts et 59 points à ses 145 derniers matchs.

Choix de troisième ronde des Flyers, Gostisbehere a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles des recrues de la LNH en 2016 après avoir marqué 17 buts, un sommet en carrière.

Il en est à la quatrième année d’un contrat de six ans de 27 millions US et compte pour un plafond salarial de 4,5 millions US.

Cette décision survient au lendemain d’un match où les Flyers ont comblé un déficit de trois buts à la troisième période lors d’une victoire de 4-3 en prolongation contre les Sabres de Buffalo.

Avec une fiche de 17-13-4, les Flyers ont commencé la journée, mardi, au cinquième rang du classement de l’Est, un point derrière les Bruins de Boston dans la course pour la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires.