Les Oilers sont de retour à Montréal, et ils n’ont aucun problème avec ça.

Richard Labbé

La Presse

Non, ils n’ont aucun problème avec ça, parce que les Oilers ont tendance à avoir du succès à chaque fois qu’ils viennent patiner par ici. En fait, le club d’Edmonton a une reluisante fiche de 8-1-1 à ses 10 dernières visites au Centre Bell.

Comment on explique ça ?

« En tant que joueur, je me souviens combien c’était spécial que de venir jouer contre l’un des six clubs d’origine, a répondu l’entraîneur Dave Tippett mardi midi. L’ambiance, l’enthousiasme, tout ça est très contagieux, et les joueurs ont hâte de jouer ici. »

Peut-être qu’ils ont encore plus hâte qu’à l’habitude, ce qui pourrait s’avérer un problème pour le Canadien, qui a perdu son seul match de la saison au Centre Bell contre les Oilers en février, après avoir gagné deux fois à Edmonton en janvier.

Cette fois, les Oilers vont affronter un club ou bien reposé ou bien rouillé, qui n’a pas joué depuis le 20 mars.

« On a parlé de cette situation ce matin déjà, a ajouté Dave Tippett. Le Canadien voudra disputer une rencontre à la fois simple et disciplinée, nous en sommes conscients. Il ne faudra pas leur permettre de dicter le tempo du match. »

Devant le filet, les Oilers vont s’en remettre au gardien Mikko Koskinen, qui a une fiche de seulement 9 victoires contre 10 défaites cette saison.