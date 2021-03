(Toronto) Darnell Nurse a enfilé l’aiguille dès la 17e seconde de la prolongation et les Oilers d’Edmonton ont défait les Maple Leafs de Toronto 3-2, lundi soir, dans le neuvième et dernier duel de la saison entre les deux équipes.

Joshua Clipperton

La Presse Canadienne

Après que le gardien des Oilers Mike Smith eut stoppé Auston Matthews lors d’une montée à deux contre un, Connor McDavid a effectué une passe à Nurse, qui a inscrit son 12e but de la campagne.

Josh Archibald et Kyle Turris ont aussi fait bouger les cordages pour les Oilers, qui ont vu Smith terminer la rencontre avec 29 arrêts.

Matthews a inscrit un 23e but cette saison, un sommet dans la LNH. Mitch Marner a ajouté un but et une mention d’assistance pour les Maple Leafs. Justin Holl a participé aux deux réussites de sa troupe.

Michael Hutchinson a repoussé 20 rondelles pour les Torontois, qui ont vu leur fiche glisser à 6-1-2 contre les Oilers cette saison.

McDavid, qui domine la LNH avec 63 points, a obtenu au moins un point dans une 11e partie consécutive.