(Miami) Le défenseur des Panthers de la Floride Aaron Ekblad a subi une intervention chirurgicale, lundi, et il devrait rater le reste de la saison.

Tim REynolds

Associated Press

Les Panthers ont affirmé qu’Ekblad aurait besoin d’une guérison de 12 semaines. L’équipe n’a pas dévoilé la nature de sa blessure, mais plusieurs rapports parlent d’une fracture à la jambe gauche.

Lorsqu’il s’est blessé, dimanche soir contre les Stars de Dallas, on pouvait se douter que la situation était sérieuse. Ekblad a été transporté hors de la patinoire sur une civière. L’échéancier fait en sorte qu’il ne reviendrait pas avant la fin du mois de juin, au plus tôt.

Ekblad s’est blessé à mi-chemin en deuxième période, après être entré en contact avec Esa Lindell. Le défenseur des Panthers a chuté lourdement et des coéquipiers ont dit qu’ils pouvaient l’entendre crier de douleur sur la patinoire.

« La perte d’un joueur du calibre et de la prestance d’Aaron est irremplaçable pour nous, a mentionné le directeur général des Panthers, Bill Zito. Aaron est très talentueux et c’est un très bon leader pour notre équipe. Il a tout le soutien de notre organisation, de ses coéquipiers et des partisans. »

Les séries éliminatoires de la LNH s’amorcent la deuxième semaine du mois de mai et la finale de la Coupe Stanley commencera probablement à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. On ne sait pas si Ekblad sera prêt pour revenir au jeu pendant les séries et si les Panthers, qui n’ont pas gagné une série depuis 1996, seront rendus assez loin pour qu’il puisse jouer.

Ekblad et MacKenzie Weegar formaient une des meilleures paires de défenseurs de la LNH cette saison. Ekblad a récolté 11 buts et 11 aides cette saison, menant les Panthers pour le plus de minutes jouées (878).