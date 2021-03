L’ex-gardien des Nordiques de l'AMH et des Canucks Richard Brodeur est depuis une vingtaine d'années artiste peintre professionnel. Installé en Colombie-Britannique, il vend ses toiles à travers le monde.

Richard Brodeur, le gardien de but artiste peintre dans l’âme

L’ex-gardien de but Richard Brodeur a toujours été un artiste dans l’âme. Celui qui a défendu les couleurs des Nordiques, dans l’Association mondiale de hockey, a de tout temps eu une passion pour la peinture. Mais si aujourd’hui, il gagne sa vie grâce à ses toiles et ses pinceaux, il a longtemps pratiqué son art en cachette afin d’éviter les jugements.

Le Soleil

« Je peignais parallèlement à ma carrière de hockeyeur », mentionne le natif de Longueuil. « Mais à l’époque, ce n’était pas quelque chose dont tu te vantais dans un vestiaire sportif. Dans les années 70-80, le hockey était un monde assez macho. Et je n’ose pas imaginer ce que les gars auraient pensé de moi. Déjà que comme gardien de but, j’étais considéré comme quelqu’un d’un peu spécial. S’il avait fallu que je dise que j’étais un artiste peintre, c’est certain que les joueurs m’auraient regardé de travers. Ils se seraient demandé quel était mon problème. C’était ça la mentalité de l’époque. C’est pour cette raison que pendant toute ma carrière de hockeyeur professionnel, j’ai toujours gardé pour moi le fait que j’aimais peindre. »

