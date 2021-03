On s’y attendait, et on le sait maintenant avec certitude : le Canadien aura un horaire costaud pour terminer la saison.

Guillaume Lefrançois

La Presse

La LNH a annoncé dimanche les réaménagements faits au calendrier afin de permettre à l’équipe de reprendre les quatre matchs reportés en raison d’un cas de COVID-19 dans l’équipe.

Le Canadien reprendra l’action mardi, et recevra pour l’occasion les Oilers d’Edmonton au Centre Bell. Et sa saison prendra fin le 11 mai, soit trois jours plus tard que prévu à l’origine.

Marc Bergevin avait prévenu que la pause du CH en raison d’un cas de COVID-19 allait avoir des impacts sur le calendrier de plusieurs équipes, et c’est effectivement le cas. En tout, 10 des 25 derniers matchs du Canadien changent de date ou d’heure.

À l’origine, le CH devait jouer à Ottawa mardi, mais on a plutôt choisi d’opposer le CH aux Oilers, qui joueront à Toronto lundi. Trois des quatre matchs reportés du CH étaient contre Edmonton. Les deux autres matchs prévus la semaine dernière contre les Oilers seront disputés les 10 et 11 mai.

Dans l’immédiat, outre le changement d’adversaire pour le match de mardi, le reste de la semaine se déroulera comme ce qui était prévu au départ. Le Canadien affrontera donc les Sénateurs à Ottawa jeudi, puis à Montréal samedi.

Rythme fou

Il s’écoulera 43 jours entre le 30 mars, jours de la reprise et le 11 mai, dernier jour du calendrier. Le CH disputera donc ses 25 derniers matchs à un rythme d’un match par 1,72 jour. C’est essentiellement quatre matchs par semaine.

En début de saison, le CH devait disputer 56 matchs sur un calendrier de 116 jours, ce qui donnait un match tous les 2,07 jours.

Lors d’une saison normale, les équipes disputent 82 matchs en 185 jours (un match tous les 2,21 jours).

L’équipe devra notamment se farcir six séquences de deux matchs en deux soirs. Ces séquences commencent seulement le 7 avril, ce qui signifie que le CH les jouera dans un intervalle de 35 jours.

– 7 avril à Toronto, 8 avril à Montréal (contre Winnipeg) – 16 et 17 avril à Montréal (contre Calgary et Ottawa) – 23 et 24 avril à Calgary – 30 avril et 1er mai à Montréal (contre Winnipeg et Ottawa) – 5 et 6 mai à Toronto – 10 et 11 mai à Montréal (contre Edmonton)

L’équipe n’aura finalement pas à disputer quatre matchs en cinq soirs. En revanche, elle conclura sa saison sur une séquence de cinq matchs en sept jours.

Le Canadien n’a jamais plus qu’une journée de congé entre deux matchs.

Avec 25 matchs en 43 jours, il ne restera que 18 jours où il sera possible d’organiser un entraînement. À cela, il faut amputer les 18 et 27 avril, qui serviront à voyager de Montréal à Edmonton, puis de Calgary à Montréal. Ces journées de déplacement s’ajoutent aux quatre jours complets de congé par mois auxquels les joueurs ont droit en vertu de la convention collective. Et de façon générale, les joueurs ont congé d’entraînement au lendemain d’un deuxième match en 24 heures.

Cela signifie que Dominique Ducharme pourra organiser un peu moins d’une dizaine d’entraînements complets d’ici la fin de la saison.

Retour à l’entraînement lundi ?

Si tout va bien, le Canadien devrait reprendre l’entraînement lundi. Les joueurs et membres du personnel se soumettront à leur test quotidien lundi matin. Les résultats seront connus en fin d’après-midi, et le CH pourra s’entraîner en fin de journée si aucun nouveau cas n’est détecté.

Encore dimanche, aucun nouveau joueur n’a été ajouté à la liste de COVID-19, sauf Eric Staal, qui y est parce qu’il doit observer une quarantaine maintenant qu’il est arrivé au Québec. Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia sont les seuls autres noms sur la liste, eux qui y sont depuis lundi dernier, au moment où la saison de l’équipe a été mise sur pause.