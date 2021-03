PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS

(Boston) Craig Smith a dénoué l’impasse en fin de troisième période et les Bruins de Boston ont triomphé 3-2 contre les Sabres de Buffalo, samedi.

Jimmy Golen

Associated Press

Les Sabres ont laissé filer deux avances d’un but pendant cet affrontement et ils ont encaissé un 17e revers de suite.

> Le sommaire de la rencontre

La troupe de Buffalo n’a pas gagné depuis le 23 février, égalant la 18e pire disette de l’histoire de la LNH. Pour seulement une cinquième fois pendant cette séquence, elle n’a perdu que par un but.

Matt Grzelcyk et Nick Ritchie ont tous les deux obtenu un but et une mention d’aide pour les Bruins, qui ont vaincu les Sabres pour une septième fois consécutive.

Le troisième gardien des Bruins, Daniel Vladar, a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 25 arrêts.

Sam Reinhart et Kyle Okposo ont fait bouger les cordages pour les Sabres. Linus Ullmark, qui a raté un mois en raison d’une blessure, est revenu au jeu et il a bloqué 33 rondelles.