Pierre Engvall (47) et Auston Matthews (34)

(Toronto) Auston Matthews a touché la cible dès la 54e seconde de la prolongation et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Oilers d’Edmonton 4-3, samedi soir.

Joshua Clipperton

La Presse Canadienne

William Nylander, qui a ajouté une aide, John Tavares et Pierre Engvall ont aussi fait mouche pour les Maple Leafs, qui ont remporté un troisième match de suite.

Alex Galchenyuk s’est fait complice de deux buts des Torontois, qui ont vu le gardien Jack Campbell réaliser 17 arrêts.

Leon Draisaitl a participé à tous les buts de son équipe alors qu’il a amassé un but et deux mentions d’assistance. Tyson Barrie et Darnell Nurse ont aussi enfilé l’aiguille pour les Oilers.

Connor McDavid, qui mène la LNH avec 62 points, a participé à deux filets de l’équipe albertaine. Mike Smith a bloqué 27 rondelles dans la défaite.

Les deux formations, qui occupent les deux premières places de la section Nord, croiseront le fer pour une neuvième et dernière fois lundi, au Scotiabank Arena.