(Philadelphie) Mika Zibanejad a récolté trois buts et trois aides et les Rangers de New York ont servi une correction de 8-3 aux Flyers de Philadelphie, jeudi soir.

Aaron Bracy

Associated Press

Zibanejad avait également connu une soirée de six points il y a huit jours, lors d’une dégelée de 9-0 contre ces mêmes Flyers.

Pavel Buchnevich a inscrit deux buts alors que Ryan Strome, K’Andre Miller et Filip Chytil en ont ajouté un chacun. Adam Fox a lui aussi connu un match de rêve, mettant la table pour cinq filets des Rangers.

Détenant déjà une avance de 3-0, la formation new-yorkaise a marqué trois buts en moins de deux minutes au début de la période médiane, brisant les jambes de ses adversaires.

Igor Shesterkin a été testé malgré le brio de son attaque. Le gardien russe a stoppé 41 lancers devant le filet des Rangers, qui ont gagné leurs trois derniers matchs et cinq de leurs sept derniers.

Claude Giroux, Kevin Hayes et Sean Couturier ont été les seuls joueurs des Flyers à déjouer Shesterkin, mais l’affrontement était déjà hors de portée.

Carter Hart a cédé cinq fois en 11 tirs. En relève, Brian Elliott a repoussé huit des 11 rondelles dirigées vers lui. Les Flyers ont perdu un quatrième match d’affilée et 10 de leurs 14 derniers.