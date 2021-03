C’est officiel, la COVID-19 s’est bel et bien invitée dans la bulle du Canadien de Montréal.

Richard Labbé

La Presse

Le directeur général Marc Bergevin a confirmé la mauvaise nouvelle jeudi matin, lors d’un point de presse vidéo.

Ainsi, un des joueurs du club montréalais a rapporté un test positif à la COVID-19. Le DG du Canadien a de plus précisé que le joueur en question a été touché par un variant de la COVID-19.

Marc Bergevin n’a pas voulu identifier le joueur en question, mais en date de lundi, deux des membres du Canadien se sont retrouvés sur la liste COVID-19 de la Ligue nationale de hockey sans avoir le droit de retourner sur la glace, soit les attaquants Joel Armia et Jesperi Kotkaniemi.

PHOTO PAUL CHIASSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia

« Nous ne savons pas comment ça a pu arriver, a dit Bergevin. Il y a tellement de scénarios possibles, mais non, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé. »

Dans l’immédiat, le DG a tenu à dire que le joueur en question se porte bien, et que si les choses vont en s’améliorant, l’équipe pourrait reprendre l’entraînement lundi.

Pour l’heure, le centre d’entraînement du club à Brossard demeure fermé, et l’entraîneur Dominique Ducharme doit se contenter de faire part de ses stratégies avec les joueurs de manière virtuelle.

« Ce qui est arrivé, je ne suis pas prêt à dire que c’est parce qu’un joueur n’a pas respecté les règles, a ajouté Marc Bergevin. On a tous été mis au fait de ce qu’il faut faire et ne pas faire, et c’est peut-être seulement quelque chose de banal qui est arrivé. Il n’y a personne qui est coupable à mes yeux. »

Puisque Kotkaniemi et Armia ont été ajoutés à la liste COVID-19 de la LNH, tous les matchs du Canadien qui avaient été prévus pour cette semaine ont été reportés, tout comme celui de dimanche soir au Centre Bell face aux Sénateurs d’Ottawa. Il n’est pas impossible non plus que le match suivant à l’horaire, celui de mardi soir également contre les Sénateurs mais à Ottawa, soit aussi remis.

Marc Bergevin a ajouté qu’il a lui-même subi une petite frousse au cours des dernières semaines, quand il a reçu deux résultats de tests qui ont été des faux positifs.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Marc Bergevin

Tout ça vient un peu chambarder l’horaire établi, et la Ligue devra se pencher sur de multiples scénarios pour tenter de combler ce retard. Les mésaventures du Canadien avec la COVID-19 vont de toute évidence affecter les autres équipes canadiennes, qui devront elles aussi composer avec des changements d’horaire.

Le Canadien, qui doit disputer son dernier match de la présente saison le 8 mai à Toronto, pourrait maintenant se retrouver à devoir jouer après cette date.

Dans tous les cas, un calendrier qui était déjà assez chargé le sera encore plus. Selon Marc Bergevin, il y a une « forte possibilité » que le Canadien soit obligé de disputer des tranches de quatre rencontres en cinq soirs.

« J’ai eu des discussions avec la Ligue [mercredi] et tous les scénarios sont possibles, a ajouté le dirigeant montréalais. Ce n’est pas idéal, mais on va gérer ça le mieux possible. »