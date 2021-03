Au bout du fil, Ron Fournier n’a pas tardé à poser lui-même la première question : « Tu veux me parler de Tim Peel, c’est ça ? »

Richard Labbé

La Presse

Depuis l’année dernière, Ron Fournier est à la retraite. Mais ça ne l’empêche pas de se tenir informé et de suivre, d’un œil toujours très allumé, ce qui se passe dans le monde de la LNH.

Mardi soir, il a vu passer les images comme tout le monde.

Notamment ce passage où Peel, arbitre de 53 ans ayant 21 ans de métier et plus de 1300 matchs d’expérience sur les patinoires de la LNH, a laissé échapper le commentaire suivant, dans un micro qu’il croyait fermé, lors d’une rencontre entre les Predators de Nashville et les Red Wings de Detroit : « Ce n’était pas grand-chose, mais je voulais imposer une cr… de pénalité à Nashville tôt dans […] »

Ça n’a pas très bien paru, et mercredi, la LNH a publié un communiqué plutôt vague, dans lequel on apprenait que Peel n’allait plus être en fonction.

Il devait prendre sa retraite au terme de la saison actuelle, mais la ligue a décidé que ça allait être tout de suite. « Rien n’est plus important que l’intégrité de notre sport », a entre autres écrit Colin Campbell, directeur des opérations hockey, au sujet de cette décision.

« Une gaffe, point final »

C’est ce bout-là, à propos de l’intégrité, qui a fait sursauter Ron Fournier devant son écran.

« Ce que Tim Peel a fait, c’est une gaffe, point final, a ajouté l’ex-arbitre et animateur de radio. Il était fâché contre lui-même pour avoir raté une punition évidente plus tôt dans le match, et il a essayé de corriger son erreur par la suite. Il a essayé de se reprendre. Alors il a imposé une punition “fantôme” aux Red Wings, comme on appelle ça dans le milieu.

« C’est ça qui est arrivé. Ensuite, avec son collègue [Kelly] Sutherland, il est allé sur le bord de la bande et il a dit ce qu’on a entendu dans le micro, parce qu’il s’en voulait d’avoir raté une punition plus tôt dans le match. Mais qu’on ne vienne pas me parler d’intégrité. »

Y a pas un calvasse d’arbitre qui va se mettre à donner des punitions pour le fun. Ron Fournier

Selon Ron Fournier, les arbitres ne tentent pas de prendre le contrôle d’un match, par exemple en distribuant un nombre égal de pénalités, ou en imposant des pénalités pour le simple plaisir de le faire.

« Parce que ces gars-là sont évalués chaque soir. Un arbitre qui tenterait de faire ça, il se le ferait dire assez rapidement par ses supérieurs ! C’est farfelu de penser que les arbitres de la Ligue nationale n’ont pas d’intégrité.

« Mercredi matin vers 10 h 30, il y a eu un meeting Zoom avec [le directeur des arbitres] Stephen Walkom et tous les arbitres et juges de lignes de la ligue… Je n’étais pas là, mais ils ont dû parler d’une erreur technique et puis c’est tout, la saison de Tim Peel était terminée.

« C’est affreux, on essaie de le faire passer pour un voleur. Je connais Tim Peel, c’est un homme intègre. Est-ce que c’était le meilleur arbitre ? Non. Mais c’était un arbitre intègre, et il a fait une erreur. Les décisions, quand on cherche à se reprendre comme ça, ce qu’on appelle les make-up calls, on apprend dans les rangs pee-wee à ne pas faire ça. Mais il l’a fait.

« Ce fut une erreur de sa part, on en fait tous et il en a fait une. J’ai déjà accordé un but à Wayne Gretzky alors que la rondelle n’était jamais entrée dans le filet. Ça arrive. »

Pour Ron Fournier, il n’y aura donc pas de grande révolution à la suite de cet évènement, et le monde du hockey ne va pas changer non plus.

« Si le micro de Tim Peel avait été fermé, est-ce qu’il aurait encore sa job ce matin ? Assurément », dit-il en concluant.