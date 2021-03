(Calgary) Hockey Canada a accordé un contrat d’un an à André Tourigny, qui fera partie du personnel d’entraîneurs lors de quatre compétitions internationales majeures.

La Presse Canadienne

Tourigny sera entraîneur adjoint au Championnat mondial ce printemps à Riga, en Lettonie, et aux Jeux olympiques de Pékin de 2022. Il sera entraîneur-chef d’Équipe Canada junior pour une deuxième année de suite, l’hiver prochain à Edmonton et Red Deer, en plus de diriger la formation canadienne au Championnat mondial de 2022 à Helsinki et Tampere, en Finlande.

Le natif de Nicolet devient le premier entraîneur à temps plein du programme masculin de Hockey Canada depuis Marc Habscheid en 2005.

Tourigny demeurera avec l’organisation des 67’s d’Ottawa, dans la Ligue de l’Ontario, et reprendra ses fonctions à temps plein une fois son mandat avec Hockey Canada terminé. Les 67’s ont d’ailleurs accordé une prolongation de contrat de six saisons à Tourigny, mercredi.

L’entraîneur adjoint Mario Duhamel a également signé une prolongation de contrat avec les 67’s et il héritera des responsabilités de Tourigny derrière le banc de l’équipe pendant son absence.

En janvier dernier, Tourigny a guidé le Canada vers l’argent au Championnat mondial junior. Il avait aidé l’équipe à gagner l’or l’année précédente, en tant qu’entraîneur adjoint.

Tourigny avait aussi été adjoint au sein d’Équipe Canada junior en 2010 et 2011, quand la formation a remporté chaque fois l’argent.

Il est entraîneur-chef et vice-président des opérations hockey des 67’s depuis 2017. Il avait précédemment dirigé les Huskies de Rouyn-Noranda de 2002 à 2013 et les Mooseheads de Halifax en 2016-17, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

De plus, Tourigny a été entraîneur adjoint dans la LNH chez l’Avalanche du Colorado de 2013 à 2015 et les Sénateurs d’Ottawa en 2015-16.