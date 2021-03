À partir de 2022, aucune équipe ne pourra gagner le tirage au sort — pour l’une ou l’autre des deux premières places — plus de deux fois dans un intervalle de cinq ans.

(New York) La Ligue nationale de hockey apportera des modifications au tirage au sort en vue du repêchage des joueurs amateurs qui réduiront les possibilités que l’équipe de dernière place au classement général glisse hors du top-3 lors de la séance de sélection.

Associated Press

À compter du repêchage de 2021, seuls les deux premiers choix seront déterminés par le tirage au sort au lieu des trois premiers. Aussi, aucune équipe ne pourra grimper de plus de dix rangs.

Ces changements ont été approuvés par le Bureau des gouverneurs et ont été annoncés mardi.

Ils ont été mis de l’avant après que les Red Wings de Detroit eurent glissé au quatrième rang en vue du repêchage de 2020 malgré le fait qu’ils aient terminé à 23 points de l’équipe de 30e position.

Par ailleurs, le commissaire adjoint Bill Daly a fait savoir qu’il est « plus probable que non » que le repêchage de 2021 ait lieu les 23 et 24 juillet, tel que prévu, malgré des questions de la part d’équipes qui évoquaient la possibilité d’en déplacer les dates, compte tenu du fait que plusieurs des espoirs admissibles ne jouent pas cette saison.

« C’est certainement une situation imparfaite », a déclaré Daly.