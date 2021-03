(New York) Chris Kreider a marqué deux buts, dont le filet brisant l’égalité en troisième période, et les Rangers de New York ont défait les Sabres de Buffalo 5-3 lundi soir.

Associated Press

Pour les Sabres, il s’agit d’un 14e revers consécutif, ce qui égale leur record d’équipe, établi à mi-chemin de la saison 2014-2015.

De leur côté, les Rangers ont inscrit un quatrième gain à leurs six dernières rencontres (4-1-1) et ont battu les Sabres pour la 10e fois en 13 tentatives.

Kaapo Kakko a également réalisé un doublé pour les Rangers. Le défenseur Adam Fox a marqué l’autre filet en plus de récolter deux aides. Artemi Panarin a amassé trois mentions d’aide et Ryan Strome, deux.

À son deuxième départ de suite, Keith Kinkaid a bloqué 16 rondelles et porté sa fiche à 3-1-1 cette saison.

Rasmus Asplund, Dylan Cozens et Jeff Skinner ont réussi les filets des Sabres qui affichent un dossier de 0-12-2 depuis le début de cette séquence d’insuccès.

Carter Hutton a entamé le match devant le filet des Sabres et a eu le temps de réaliser deux arrêts avant de quitter la rencontre après 2 : 51 de jeu lorsque l’attaquant Julien Gauthier a glissé et blessé Hutton après avoir été poussé par le défenseur Rasmus Ristolainen.

Rappelé de l’équipe de réserve plus tôt en journée, Dustin Tokarski a pris la relève et a complété sa soirée de travail avec 33 arrêts.

Les Sabres accusaient un recul de 1-3 après deux périodes lorsque Cozens a déjoué Kinkaid à 1 : 09 du troisième vingt.

Skinner a égalé le score à 4 : 22 sur une échappée, mais il n’a fallu que 85 secondes aux Rangers pour reprendre une avance d’un but, lorsque Kreider a frappé au vol le retour d’un tir de Strome.