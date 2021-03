Blessé au bas du corps, Tyler Toffoli n’aura pas la chance de disputer le dernier match du Canadien cette saison contre les Canucks de Vancouver, son adversaire de prédilection.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Toffoli s’est blessé en fin de match vendredi soir, a indiqué l’entraîneur-chef Dominique Ducharme quelques heures avant la rencontre de samedi. La nature de la blessure n’a pas été précisée, mais le statut de l’ailier est « au jour le jour ».

Il n’a pas été possible d’identifier la séquence au cours de laquelle il s’est blessé. Toffoli a passé beaucoup de temps sur la glace en toute fin de troisième période — une longue présence de 1 min 40 s menant au but égalisateur, et il a en outre disputé une minute en prolongation.

En huit affrontements contre les Canucks cette saison, Toffoli a inscrit huit buts et récolté 13 points.

Seul attaquant en extra dans l’entourage du club, Artturi Lehkonen fera un retour au jeu après avoir été laissé de côté dans les trois derniers matchs du Canadien, ainsi que dans sept des huit derniers.

Le Finlandais complétera un trio avec ses compatriotes Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia. Travailleur acharné et spécialiste de l’échec-avant, Lehkonen traverse une sécheresse offensive qui semble ne jamais vouloir finir. Son dernier point (il en avait même récolté deux ce soir-là) remonte au 1er février. Il a depuis été blanchi en 12 matchs et a été rayé de la formation à neuf reprises.

Ducharme n’a donc surpris personne en affirmant qu’il attendait de Lehkonen qu’il « crée davantage d’attaque ».

« Il travaille fort, il compétitionne, je n’ai rien à dire sur son engagement, a souligné l’entraîneur. Il a un tir pour marquer des buts. On a travaillé avec lui, on a regardé des vidéos. Je crois que c’est une bonne chance pour lui de revenir et de connaître un fort match. »

Le trio de Phillip Danault, Brendan Gallagher et Tomas Tatar demeurera intact, alors que Josh Anderson retrouvera Jonathan Drouin et Nick Suzuki au sein d’une unité qui a connu de bons moments en début de saison. Paul Byron, Jake Evans et Corey Perry constitueront quant à eux le quatrième trio.

En défense, Xavier Ouellet cédera sa place à Victor Mete. Et comme on pouvait s’y attendre, Carey Price retrouvera son filet après un soir de congé.

Il s’agit du neuvième et dernier duel entre les Canucks et le Canadien cette saison. Le précédent, disputé vendredi soir, s’est soldé par une victoire de 3-2 des Vancouvérois en prolongation.

La rencontre, disputée au Centre Bell, s’amorcera à 19 h.