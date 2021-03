Habitués à regarder des matches sur des écrans d’ordinateur, les recruteurs de la LNH avaient des allures de jeunes enfants au matin de Noël dans la première semaine du mois de mars.

Jean-François PLante

Le Droit

Pour la première fois en plus d’un an au Québec, ils ont pu sortir de chez eux et avoir accès à des amphithéâtres qui présentaient des matches de la LHJMQ dans des zones orange. Leurs yeux pétillaient de bonheur au Complexe Branchaud-Brière de Gatineau quand les portes leur ont été ouvertes le 2 mars dernier.

« La vidéo est là pour de bon. C’est un bel outil pour compléter des informations, mais ça ne remplacera jamais la vraie unité de mesure que représente un match en personne », soulignait Raphaël Pouliot, recruteur des Golden Knights de Vegas.

