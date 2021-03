(Buffalo) L’entraîneur-chef Ralph Krueger a été congédié, ont annoncé les Sabres de Buffalo mercredi matin.

Associated Press

Le directeur général des Sabres, Kevyn Adams, rencontrera les membres des médias cet après-midi pour discuter de la situation.

Les Sabres présentent un piètre dossier de 6-18-4 jusqu’ici cette saison, et ils connaissent présentement une série de 12 défaites.

La séquence d’insuccès des Sabres est la troisième pire de l’histoire, et la plus longue de l’équipe depuis celle de 14 revers établie en 2014-15. Les Sabres occupent le dernier rang du circuit Bettman aux chapitres des victoires et des points de classement, et ils ont été blanchis aussi souvent qu’ils comptent de victoires en 2021.

La formation new-yorkaise occupe d’ailleurs le dernier rang de la section Est.

Le congédiement de Krueger est survenu deux semaines après qu’Adams eut déclaré qu’il analyserait chaque étape des opérations, dont le poste d’entraîneur-chef, alors que les Sabres sont en voie d’établir une marque de la LNH en ratant les séries éliminatoires pour une 10e saison de suite.