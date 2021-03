(Vancouver) Les Canucks de Vancouver ont réclamé l’ailier Jimmy Vesey au ballottage, des Maple Leafs de Toronto.

La Presse Canadienne

Vesey, qui est âgé de 27 ans, a marqué cinq buts et amassé deux mentions d’aide en 30 matchs avec les Leafs cette saison.

Il avait accepté un contrat d’un an et 900 000 $ US des Leafs à l’aube de la campagne.

L’Américain a passé la dernière saison avec les Sabres de Buffalo, après avoir été acquis des Rangers de New York — où Vesey a commencé sa carrière dans la LNH en 2016.

Les Canucks ont indiqué que Vesey devrait rejoindre l’équipe mercredi à Ottawa.