Les Devils infligent aux Sabres une 12e défaite consécutive

(Newark) Miles Wood a brisé l’égalité grâce à un but en avantage numérique tôt en troisième période, mardi soir, et les Devils du New Jersey ont défait les Sabres de Buffalo dans un match mettant aux prises deux équipes enlisées dans de vilaines séquences d’insuccès.