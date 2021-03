Miles Wood célèbre un but face aux Sabres

(Newark) Miles Wood a brisé l’égalité grâce à un but en avantage numérique tôt en troisième période, mardi soir, et les Devils du New Jersey ont défait les Sabres de Buffalo dans un match mettant aux prises deux équipes enlisées dans de vilaines séquences d’insuccès.

Associated Press

Wood a marqué son neuvième but de la saison, un sommet chez les Devils, lorsqu’il a fait dévier un tir de Jesper Bratt à 4 : 52 de la troisième période. P. K. Subban a également obtenu une mention d’aide sur le jeu.

Yegor Sharangovich et Sami Vatanen ont marqué les autres buts des Devils, qui ont mis fin à une séquence de 11 défaites à domicile (0-10-1). Le gardien Mackenzie Blackwood a bloqué 33 tirs.

Tobias Rieder et Jeff Skinner ont donné la réplique des Sabres, qui ont subi un 12e revers de suite, la troisième plus longue série du genre dans l’histoire de l’équipe. Jonas Johansson a réalisé 23 arrêts, à son sixième départ de la saison.

Les buts de Rieder et de Skinner ont été inscrits dans un intervalle de 57 secondes en deuxième période et leur ont permis de prendre une avance de 2-1.

Eric Staal a eu deux occasions de marquer le but égalisateur, mais Blackwood a réussi ses deux plus beaux arrêts du match pendant la dernière minute du temps réglementaire.