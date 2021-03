Jack Eichel a rencontré un spécialiste au cours des deux derniers jours pour déterminer avec plus de précision la gravité de la blessure.

(Buffalo) L’attaquant Jack Eichel des Sabres de Buffalo sera absent pour une période indéterminée en raison d’une blessure au haut du corps.

John Wawrow

The Associated Press

Chez les Sabres, on garde espoir que leur capitaine puisse revenir au jeu cette saison. Toutefois, l’entraîneur-chef Ralph Krueger a été incapable, samedi, de prédire un échéancier.

Lors de sa rencontre avec les journalistes, Krueger a noté qu’une blessure de cette nature nécessite une évaluation plus approfondie et plus de temps.

La mise à jour est survenue après que Eichel eut rencontré un spécialiste au cours des deux derniers jours pour déterminer avec plus de précision la gravité de la blessure.

En vertu des règles de la LNH relatives à la COVID-19, Eichel devra passer sept jours en quarantaine à la suite de ce voyage, ce qui signifie qu’il ratera les quatre prochaines parties de l’équipe.

Il a déjà manqué deux matchs depuis qu’il a été victime d’une mise en échec de la part de Casey Cizikas, des Islanders de New York, vers la fin du match de dimanche dernier. Eichel était alors retourné au banc des joueurs où il a été aperçu grimaçant de douleur tout en faisant bouger son cou.

Après avoir réalisé un sommet personnel l’an dernier avec 36 buts en 68 parties, Eichel a été limité à deux buts et 16 aides en 21 matchs cette saison.

Les Sabres (6-14-4), qui accueillent les Penguins de Pittsburgh samedi soir, sont en chute libre. Les Sabres occupent le dernier rang dans la ligue au chapitre des victoires et affichent un dossier de 0-7-2 à leurs neuf dernières sorties.

S’ils ne font pas tourner le vent, ils pourraient rater les séries éliminatoires pour une 10e année consécutive, ce qui égalerait le record de la LNH.