(Toronto) Adam Lowry a marqué le but vainqueur en troisième période et il a ajouté une aide, menant les Jets de Winnipeg vers une victoire de 5-2 contre les Maple Leafs de Toronto, samedi soir.

Joshua Clipperton

La Presse Canadienne

Lowry a brisé une égalité de 2-2 à 7 : 39 du troisième engagement, après que le gardien Frederik Andersen n’eut pas été en mesure de maîtriser une rondelle près de son filet. Mason Appleton a remis le disque à Lowry, qui a inscrit un cinquième but cette saison.

Appleton et Mark Scheifele ont tous les deux obtenu un but et une assistance pour les Jets. Nikolaj Ehlers et Paul Stastny ont également noirci la feuille de pointage.

Laurent Brossoit, qui a eu le départ plutôt que Connor Hellbuyck, a enregistré la victoire grâce à 20 arrêts.

William Nylander et Jake Muzzin ont répliqué pour les Maple Leafs, qui trônent au sommet de la section Nord. Andersen a conclu la partie avec 27 arrêts.

Les Maple Leafs, qui avaient eu raison des Jets au compte de 4-3 en prolongation, jeudi, n’auront pas à réfléchir à cette défaite bien longtemps alors qu’ils croiseront le fer avec les Sénateurs d’Ottawa, dimanche.