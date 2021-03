(Montréal) On ne mesure sans doute jamais autant la valeur d’une ligne de centre que lorsqu’il lui manque des morceaux.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Le Canadien en a fait le triste constat samedi dans une gênante défaite de 3-1 à Calgary, une deuxième en deux matchs contre les Flames.

D’ordinaire impitoyable, la prolifique industrie de l’opinion montréalaise avait donné un laissez-passer pour le revers de jeudi : l’équipe était la victime d’un calendrier malencontreux qui l’avait forcée à sabrer ses heures de repos. Le manque d’énergie subséquent a été rapidement pardonné.

Depuis, deux réparatrices nuits de sommeil et un congé complet d’entraînement vendredi étaient censés avoir rechargé les batteries. À la télévision, on a même vu les joueurs s’étirer et jouer candidement au ballon, samedi matin, sous un soleil majestueux dans le stationnement de leur hôtel. Avec les sourires complices et les yeux brillants de circonstance.

Pourtant, c’est ni plus ni moins que sa pire première période de la saison que cette équipe a offerte à son arrivée sur la glace du Saddledome. Ce qui tombait plutôt mal, car les Flames, eux, avaient planifié d’envahir le territoire du CH. Et ils ne se sont pas gênés pour le faire pendant les 30 premières minutes.

« Il n’y a pas d’excuse » pour justifier ce faux départ, a insisté Jeff Petry.

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Jeff Petry (26) effectue une mise en échec contre Andrew Mangiapane (88)

Ça s’est certes (un peu) replacé par la suite, mais c’était déjà bien trop peu, bien trop tard.

Trêve de digression, il était question de la ligne de centre. En début de saison, le mot le plus à la mode, chez le Canadien, était la « profondeur ». Cette boîte à outils remplie à rebord censée prémunir l’équipe contre toutes les tempêtes.

Il faudra peut-être passer en revue la hiérarchie à certaines positions avant de claironner de nouveau à ce sujet. En défense, la blessure subie par Ben Chiarot expose les faiblesses en relève (voir la capsule à ce sujet). Mais c’est au centre que la situation a semblé la plus fragile.

Équilibre chamboulé

Avant la rencontre, on apprenait que Jake Evans sauterait un tour. Il n’y a pas lieu de se formaliser à ce qu’un joueur recrue, qui n’a récolté que 3 points à ses 20 derniers matchs, regarde un match depuis les gradins. Mais le fait qu’il soit remplacé par Paul Byron, qui n’est pas un centre naturel, donne un indice des ressources limitées à cette position.

Surtout, une mystérieuse blessure subie par Phillip Danault en première période a complètement chamboulé l’équilibre des trios. Il est difficile de déterminer ce qui est arrivé, mais le Québécois n’a presque pas joué au premier tiers, et il a semblé incommodé pendant le reste du match.

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Phillip Danault (24) tente un tir face à Jacob Markstrom (25)

« Rien de grave », a assuré l’entraîneur-chef Ducharme, « sauf que ça l’empêchait de performer à son maximum ». Danault étant « en traitement » après la rencontre, il n’a pas été possible d’avoir sa version des évènements.

«Il a été grosse partie de cette équipe pour longtemps», a dit Petry de son coéquipier, avant d'ajouter que «quand un gars comme lui [manque à l'appel], il laisse un trou difficile à combler».

Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi ont donc été davantage sollicités. Suzuki cherche résolument ses repères, alors que son trio avec Jonathan Drouin et Josh Anderson a perdu l’étincelle qui le rendait si efficace plus tôt cette saison. Et Kotkaniemi, pourtant sur une bonne séquence, a connu une soirée pour le moins feutrée.

En visioconférence, Suzuki a réitéré à quel point il ne demandait qu’à être défié et à affronter les meilleurs joueurs adversaires. Mais avant toute chose, il doit « retrouver [sa] confiance ».

Ironiquement, au même moment, chez les Flames, le nouvel entraîneur Darryl Sutter a fait l’apologie de sa ligne de centre, composée de « quatre bons vétérans » — Sean Monahan, Elias Lindholm, Mikael Backlund et Derek Ryan.

Il n’y a pas lieu ici de mener un débat sur l’expérience contre la jeunesse. Mais à n’en point douter, les centres arborant le C enflammé ont eu le dessus sur leurs opposants, et ce, deux fois plutôt qu’une.

Si, en plus, Danault devait s’absenter quelques matchs, la profondeur pourrait bien trahir une soudaine précarité.

Support en panne

On présume qu’il n’est pas assez mesquin pour ça, et qu’il a de toute façon mieux à faire. Mais on comprendrait Claude Julien de sourire.

Avec cette dernière défaite, le Canadien présente désormais une fiche de 3 victoires, 3 défaites et 3 revers en prolongation sous la gouverne de Dominique Ducharme.

Lorsque ce dernier a été promu, un fort accent avait été mis sur l’importance du « support » que devaient s’offrir les joueurs dans les trois zones : supporter un défenseur dans sa couverture, supporter un attaquant en lui offrant des options pour compléter des jeux.

La machine à support n’a pas seulement fait défaut, samedi. Elle semblait carrément brisée.

« On laissait nos partenaires en suspens », a résumé Petry. Une remarque qui pourrait s’appliquer directement à Joel Edmundson, qui a erré sur le troisième but des Flames.

« On ne bougeait pas, a pour sa part estimé Dominique Ducharme. Et quand tu ne bouges pas, tu n’exécutes pas. »

Le Canadien s’est donc retrouvé prisonnier de son territoire. Et lorsqu’il en sortait enfin, il arrivait à bout de souffle en zone adverse, devant une défense organisée et méthodique, comme Darryl Sutter les aime.

Le site de statistiques avancées Natural Stat Trick compile les lieux d’où sont effectuées les tentatives de tir à 5 contre 5 au cours d’une partie. Un coup d’œil à la situation du Tricolore après deux périodes démontre rapidement à quel point le gardien Jakob Markstrom a eu la vie facile.

ILLUSTRATION TIRÉE DU SITE NATURALSTATTRICK. COM Provenance des tentatives de tir du Canadien à 5 contre 5 après deux périodes, samedi.

On pourrait en rire. Mais c’est de moins en moins drôle. Car le Canadien s’est amené à Calgary avec une avance de six points sur les Flames au quatrième rang de leur division, le dernier donnant accès aux séries éliminatoires. Il en repart avec un coussin de seulement deux points. Et ça ne s’annonce pas plus facile à Winnipeg. Ni nulle part ailleurs, en fait.

Car il ne reste que deux matchs à disputer contre les Canucks de Vancouver. Il faudra bien trouver une autre équipe à battre.