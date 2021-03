PHOTO ELISE AMENDOLA, ASSOCIATED PRESS

(Boston) Jake DeBrusk a enfilé un premier but en un mois, ce qui a chassé le gardien des Rangers de New York Alexandar Georgiev de la rencontre tôt en deuxième période et mis la table pour une victoire de 4-0 des Bruins de Boston, jeudi soir.

Associated Press

DeBrusk a ainsi effectué un retour triomphal après avoir été rayé de la formation partante pour un match par l’entraîneur-chef Bruce Cassidy en raison d’un manque d’effort, mardi soir.

David Krejci a inscrit son premier filet de la campagne et Brad Marchand a récolté deux mentions d’aide — l’une d’elles après avoir glissé la rondelle entre ses propres patins pour orchestrer le but en infériorité numérique de Patrice Bergeron qui procurait alors une avance de 2-0 aux Bruins.

David Pastrnak a aussi fait vibrer les cordages pour les Bruins, et Jaroslav Halak a effectué 28 arrêts pour signer son deuxième jeu blanc de la campagne.

Les Bruins ont ainsi mis un terme à une série de deux défaites et mérité leur quatrième victoire seulement à leurs 11 derniers matchs.

Georgiev a repoussé 10 des 14 tirs dirigés vers lui, avant d’être chassé de la rencontre à cinq minutes de la période médiane après avoir cédé coup sur coup devant Krejci et DeBrusk dans un intervalle de 1 : 21.

L’ex-gardien du Canadien de Montréal Keith Kinkaid s’est amené en renfort et a effectué 13 arrêts devant le filet des Rangers, qui ont subi un troisième revers de suite.