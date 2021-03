Connor Hellebuyck et les Jets freinent les Maple Leafs 4-3

(Toronto) Connor Hellebuyck a effectué 36 arrêts et les Jets de Winnipeg ont vaincu les Maple Leafs de Toronto 4-3 mardi soir, à l’occasion du premier match d’une série de trois entre les deux équipes.

Joshua Clipperton

La Presse Canadienne

Andrew Copp, avec un but et une mention d’aide, Josh Morrissey, Kyle Connor et Mason Appleton ont tous noirci la feuille de pointage pour les Jets (16-8-1).

Neal Pionk a ajouté trois mentions d’assistance à sa fiche, et Nikolaj Ehlers deux du côté des Jets, qui accusent maintenant un déficit de cinq points sur les Leafs et le premier rang de la section Nord — avec deux matchs de plus à disputer.

Auston Matthews, avec ses 19e et 20e buts de la campagne, ainsi que Zach Hyman ont riposté pour les Leafs (18-7-2).

Frederik Andersen a repoussé 19 tirs devant la cage des Torontois, qui ont encaissé une troisième défaite de suite en temps réglementaire.

Les Jets venaient de subir une cuisante défaite de 7-1 contre le Canadien de Montréal samedi qui avait mis un terme à leur série de quatre gains, tandis que les Leafs étaient de retour à domicile après avoir subi deux défaites de suite contre les Canucks à Vancouver.

Les Leafs et les Jets s’affronteront encore huit fois entre mardi et le 24 avril, incluant les matchs prévus jeudi et samedi au Scotiabank Arena.