(Chicago) Philipp Kurashev a été le seul à faire mouche en tirs de barrage et les Blackhawks de Chicago ont défait le Lightning de Tampa Bay 4-3, vendredi soir.

Associated Press

Alex DeBrincat a inscrit deux buts alors que Dominik Kubalik a ajouté un filet en temps réglementaire pour les Blackhawks, qui avaient perdu leurs trois premières sorties contre le Lightning cette saison.

Malcolm Subban a repoussé 39 rondelles et il a été parfait devant trois tirs en fusillade.

Anthony Cirelli, Alex Killorn et Ryan McDonagh ont répliqué pour la formation de Tampa Bay. Curtis McElhinney a stoppé 24 lancers.

Les Blackhawks ont porté à 4-1-1 leur fiche au cours des six derniers matchs et ils ont freiné à six la série de victoires du Lightning.

McDonagh a procuré une avance de 3-2 aux siens en troisième période, quand il a sauté sur un retour de lancer de Killorn pour déjouer Subban.

Kubalik a créé l’égalité 100 secondes plus tard, lorsqu’il a poussé le disque dans le filet pour son quatrième but en six parties.