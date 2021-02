(New York) La Ligue nationale de hockey a indiqué que les Golden Knights de Vegas ont suivi le protocole du circuit en matière de COVID-19 en retirant l’attaquant Tomas Nosek de leur rencontre face aux Ducks d’Anaheim, mardi, dès qu’ils ont obtenu le résultat positif de son test de détection.

La Presse Canadienne

Nosek a immédiatement été isolé de ses coéquipiers et le processus de retraçage de ses contacts a immédiatement été amorcé.

Le match de jeudi entre les Knights et les Ducks est toujours prévu. Des tests de détection rapide du coronavirus seront effectués auprès de tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel avant cette rencontre.

Toute décision quant au report potentiel de ce match sera prise par la LNH, en collaboration avec l’Association des joueurs et l’équipe médicale des deux clubs, en suivi les règles sanitaires locales et fédérales américaines.

L’organisation des Golden Knights a suivi et continue de suivre à la lettre toutes les recommandations faites dans l’objectif de garantir la santé et la sécurité de ses joueurs, de son personnel et de la communauté, a indiqué le circuit Bettman par communiqué.