Il y a des gens qui estiment que Carey Price connaît un début de saison ordinaire… mais Carey Price ne fait pas partie de ces gens-là.

Richard Labbé

La Presse

C’est, en gros, ce que le gardien vedette du Canadien a exprimé, mardi à Brossard, après l’entraînement de son équipe.

Avec une moyenne de 2,81 et un pourcentage d’arrêts de ,899 en sept rencontres, les chiffres tendent pourtant à laisser croire que le vétéran gardien, 33 ans cette saison, ne connaît pas le départ espéré depuis le mois de janvier.

Mais il n’est pas d’accord avec cette théorie.

« Je pense que j’ai très bien joué depuis le début de la saison, a-t-il fait savoir par conférence vidéo mardi midi. Je ne suis jamais satisfait. Mais l’équipe joue bien, on récolte des points, alors je suis heureux. »

Ces questions, Price, un vétéran qui en a vu d’autres, commence à y être habitué. Ce qui est moins habituel dans son cas, par contre, c’est de jeter un coup d’œil au classement des gardiens, dans la colonne du pourcentage d’arrêts, et de voir que son nom est loin derrière des noms un peu moins prestigieux, tels que Kuemper, Ullmark ou Talbot…

« Ce n’est pas que c’est difficile de s’ajuster à ce nouveau rythme, à ce nouveau calendrier, a-t-il ajouté. Ce n’est pas difficile parce que Jake joue très bien. Ça me permet de pouvoir prendre un peu plus de temps pour corriger des choses lors des entraînements. »

Dans le récit qui nous concerne, Jake, c’est bien sûr Jake Allen, le gardien réserviste acquis des Blues de St. Louis en septembre, qui a ensuite dit oui à une prolongation de contrat bonne sur deux saisons au mois d’octobre.

Le vétéran de 30 ans a déjà pris part à cinq matchs cette saison, et si ce rythme persiste, ça va ressembler à une répartition des tâches à peu près égale devant le filet, un scénario qui aurait jadis été impensable pour une équipe employant Carey Price, qui est habitué à se charger du travail presqu’à lui tout seul, en des temps plus normaux.

Mais nous ne sommes pas en des temps normaux, n’est-ce pas, et à ce sujet, Claude Julien se garde bien de dévoiler son jeu.

« Ce serait facile de donner plus de matchs à Carey, mais on a un plan, où l’on croit que c’est important pour le bien de l’équipe de bien répartir le travail entre les deux, a répondu l’entraîneur. N’importe quel gardien vous le dira : plus il joue, et plus il peut retrouver son rythme. Ça, ça s’en vient. Après la semaine prochaine on a une semaine de congé, le calendrier sera ensuite assez chargé, et ce sont des choses qui vont tomber en place. On va être contents d’avoir deux gardiens frais et dispos. »