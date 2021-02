Casey Cizikas et Matt Martin ont trouvé le fond du filet dans un intervalle de 2 : 05 en troisième période pour aider le gardien Semyon Varlamov et les Islanders de New York à vaincre les Rangers de New York 2-0 lundi soir au Madison Square Garden.

Associated Press

Varlamov a bloqué 30 tirs pour inscrire un troisième jeu blanc cette saison, et un deuxième contre les Rangers.

Du coup, Varlamov devenait le premier gardien dans l’histoire des Islanders à réussir deux blanchissages contre les Rangers lors d’une même saison. Le 14 janvier, il avait réalisé 24 arrêts dans un gain de 4-0.

Ce gain a également permis à Barry Trotz de grimper au classement des entraîneurs dans l’histoire de la LNH. Trotz a récolté sa 850e victoire en carrière, et il a doublé Ken Hitchcock au troisième échelon.

Igor Shesterkin a repoussé 28 rondelles devant le filet des Rangers, qui avaient récolté au moins un point au classement dans quatre matchs d’affilée.

Les Islanders ont brisé la glace à 11 : 15 de la troisième période. Un échec-avant combatif de Cal Clutterbuck a provoqué un revirement, et Adam Pelech a décoché un tir de la ligne bleue. Cizikas a sauté sur le retour pour donner l’avance aux Islanders.

Clutterbuck a ensuite préparé le but d’assurance de Martin, auquel a aussi participé Mathew Barzal, qui récoltait ainsi un point dans un sixième match de suite.

Deux des meilleures occasions de marquer des Rangers sont survenues en début de troisième période. Artemi Panarin s’est présenté seul devant Varlamov, qui l’a frustré de la mitaine. Peu de temps après, Varlamov s’est dressé devant Mika Zibanejad.