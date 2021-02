Marc Staal (18) célèbre son but au banc des Red Wings

(Sunrise) Givani Smith a amassé un but et une aide et les Red Wings de Detroit ont vaincu les Panthers de la Floride 4-1, dimanche soir.

Bill Whitehead

Associated Press

Marc Staal a inscrit un premier but dans l’uniforme des Red Wings. Robby Fabbri et Vladislav Namestnikov ont aussi touché la cible alors que Troy Stecher a récolté deux assistances.

Thomas Greiss a stoppé 36 rondelles pour les Red Wings, qui ont gagné pour une première fois en neuf matchs.

Alex Wennberg a été l’unique marqueur des Panthers, qui sont devenus la dernière équipe de la LNH (6-1-2).

Acquis des Rangers de New York en septembre, Staal a ouvert le pointage pour les Red Wings à 2 : 58 du deuxième engagement. Smith a doublé l’avance des siens un peu plus tard dans la période, obtenant l’éventuel but vainqueur.