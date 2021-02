(Washington) Scott Laughton a réussi son premier tour du chapeau en carrière, Sean Couturier a récolté deux buts à son retour après une blessure aux côtes, et les Flyers de Philadelphie ont défait les Capitals de Washington 7-4, dimanche après-midi.

Associated Press

James van Riemsdyk a ajouté un but et une aide pour prolonger à sept sa séquence de matchs avec au moins un point, tout en aidant les Flyers (8-3-2) à effacer un recul de 2-0 vers la fin du premier vingt.

Robert Hagg a inscrit son premier but de la saison pour procurer à son équipe une première victoire en temps réglementaire à ses cinq dernières tentatives, et un premier gain en trois matchs. Joel Farabee a fait sa part avec trois mentions d’aide pendant que le gardien Carter Hart bloquait 33 tirs.

Laughton a inscrit un filet par période, et totalise quatre buts et cinq mentions d’assistance en 13 rencontres cette saison pour les Flyers. Ces derniers occupent le deuxième rang de la section Est, derrière les Bruins de Boston (8-1-2).

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Alex Ovechkin a récolté quatre points dans la défaite.

« C’est une grosse victoire après avoir perdu deux matchs de la manière que nous les avons perdus contre Boston », a fait remarquer l’entraîneur-chef Alain Vigneault.

Alex Ovechkin a marqué deux buts et ajouté deux aides pour les Capitals (6-3-3), qui ont subi une troisième défaite de suite malgré le fait qu’ils aient dominé leurs rivaux 37-23 au chapitre des tirs aux buts.

« J’ai trouvé que nous avons généré suffisamment d’opportunités. Je crois que nous aurions pu marquer plus de buts. Il y a eu quelques occasions où la chance n’a pas tourné en notre faveur », a analysé l’entraîneur-chef des Capitals, Peter Laviolette, tout en reconnaissant que les Flyers avaient su exploiter leurs chances de marquer.

Tom Wilson a contribué à l’attaque des Capitals avec un but et trois aides, une première en carrière. Nicklas Backstrom a ajouté un but et deux aides.

Le gardien Vitek Vanecek a repoussé 10 des 14 tirs auxquels il a fait face avant de céder sa place au vétéran Craig Anderson après que van Riemsdyk eut permis aux Flyers de prendre l’avance pour la première fois dans le match, tard en deuxième période.

« Parfois, vous faites un changement pour essayer de renverser l’allure d’un match », a expliqué Laviolette pour motiver sa décision de remplacer Vanecek.

Backstrom a permis aux Capitals de porter le score à 4-4 pendant la dernière minute de jeu de la période médiane, marquant à l’aide d’un tir du revers après un jeu amorcé par Ovechkin.

Toutefois, les Flyers ont repris l’avance après seulement 31 secondes de jeu en troisième, lorsque Couturier a battu Anderson à la suite du retour d’un tir de Michael Raffl.

Laughton a complété son tour du chapeau à 17 : 51 du troisième vingt et Couturier a ajouté un but dans un filet désert 47 secondes plus tard.

Par ailleurs, le Québécois Philippe Maillet, de Lachenaie, a participé à son premier match en carrière dans le circuit Bettman.

L’attaquant des Capitals, qui est âgé de 28 ans et qui n’a jamais été repêché, a décoché un tir au but et appliqué une mise en échec en 8 : 02 de temps de jeu.