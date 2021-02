Livre Briser la Glace

Manon Rhéaume veut inspirer les jeunes à rêver

Depuis quelques années maintenant, Manon Rhéaume consacre une bonne partie de son quotidien à redonner à un sport dont elle était déjà passionnée alors qu’elle fréquentait l’école primaire, et qui lui a valu d’écrire une page d’histoire sans précédent et jamais reproduite dans la LNH, il y a de cela presque 30 ans. Ce chapitre incomparable de sa vie continue de susciter l’intérêt, et est dorénavant orienté vers un objectif qui dépasse largement les rampes d’une patinoire de hockey.