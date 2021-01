(New York) La Ligue nationale de hockey a annoncé que les matchs qui devaient avoir lieu les 1er et 3 février entre les Golden Knights de Vegas et les Sharks de San Jose ont été reportés.

La Presse Canadienne

La LNH en a fait l’annonce dans un bref communiqué en fin de journée vendredi.

Ces parties seront présentées plus tard en saison, à San Jose.

À l’heure actuelle, selon la LNH, quatre membres des Golden Knights, incluant trois instructeurs, sont en isolement dans le respect du protocole de la ligue portant sur la COVID-19.

Le complexe d’entraînement de l’équipe demeurera fermé jusqu’à nouvel ordre.

L’organisation des Golden Knights a suivi, et continuera de suivre toutes les recommandations qui visent à protéger la santé et la sécurité de ses joueurs, de son personnel et de la communauté dans son ensemble, telles qu’elles ont été établies par la LNH et les agences locales, d’État et nationales, a précisé la LNH.