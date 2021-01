(Boston) Brad Marchand et Patrice Bergeron ont tous les deux marqué deux buts et les Bruins de Boston ont écrasé les Flyers de Philadelphie 6-1, samedi soir.

Jimmy Golen

Associated Press

Charlie Coyle et Craig Smith ont récolté un but et une assistance chacun pour les Bruins. Marchand a inscrit ses deux buts en troisième période et Bergeron a complété la marque.

Jaroslav Halak a stoppé 16 tirs pour sa première victoire de la saison. La troupe de Boston a signé un deuxième gain consécutif contre les Flyers.

Kevin Hayes a été l’unique marqueur des Flyers. Carter Hart a conclu la partie avec 20 arrêts.

Deux soirs après que les Bruins eurent vaincu les Flyers 5-4 en tirs de barrage, l’affrontement de samedi a été serré jusqu’en deuxième période. Coyle a mis la table au but de Smith, qui a brisé l’égalité de 1-1, et Smith lui a rendu la politesse plus tard au deuxième vingt.

En début de troisième période, Marchand a porté la marque à 4-1 lorsqu’il a complété la manœuvre de Bergeron. Il a ensuite profité d’un avantage numérique pour accentuer l’avance à 5-1.