Sans surprise, les dirigeants de la Ligue américaine de hockey ont choisi de mettre fin à la saison 2019-2020.

Richard Labbé

La Presse

Les gouverneurs de la ligue ont tenu un vote concernant le sort de la présente saison vendredi, et de manière unanime, ils ont décidé que la meilleure option était d'y mettre fin. La saison se termine donc ainsi, sans la présentation des séries et de la coupe Calder.

Les dirigeants de la Ligue américaine vont maintenant se tourner vers la saison suivante, celle de 2020-2021, en espérant pouvoir la commencer à temps, ce qui est loin d’être une certitude dans les circonstances.

« À cause des présentes conditions, nous avons déterminé qu’il n’était plus possible de reprendre et de compléter la saison 2019-2020, a écrit le président du circuit, David Andrews, lundi matin dans un communiqué. Nous allons maintenant tourner notre attention à la préparation de la saison 2020-2021. »

La décision fait en sorte que les statistiques de la ligue seront donc officielles jusqu’à la date du début de la présente pause, le 12 mars. Le Rocket de Laval termine donc la saison avec une fiche de 30-24-5-3, et un taux de victoires à ,548. L'équipe était au 6e rang du classement de la division Nord, mais à quelques points seulement du 4e rang et d'une place en séries.

Les dirigeants du Rocket de Laval, le club-école du Canadien, devraient commenter la nouvelle en cours de journée.