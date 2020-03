L'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, et le directeur général de l'équipe, Marc Bergevin, lors du tournoi de golf annuel du Tricolore, en septembre dernier.

(New York) Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, affirme que Claude Julien sera de retour comme entraîneur-chef l’an prochain. C’est ce que rapportent les journalistes qui ont rencontré Bergevin à Boca Raton, où a lieu la réunion des directeurs généraux de la Ligue nationale.

Guillaume Lefrançois

La Presse

« Claude Julien sera au camp d’entraînement en septembre », a affirmé Bergevin, en entrevue avec Chantal Machabée, de RDS.

« Claude est un très bon instructeur. Il fait du très bon boulot. Je crois au message qu’il donne à nos joueurs. C’est une saison difficile. On a tous des responsabilités à prendre, Claude, moi, les joueurs. Notre but est d’être meilleurs en septembre l’an prochain pour se placer en séries. »

Le collègue François Gagnon a quant à lui rapporté les propos suivants de Bergevin.

« Personne n’est satisfait des résultats que nous avons obtenus jusqu’ici cette année. Et nous devrons tout faire pour élever les attentes l’an prochain afin d’atteindre nos objectifs. Mais ce n’est pas un changement d’entraîneur qui nous permettra d’y arriver. Nos joueurs doivent aussi prendre les moyens nécessaires pour nous aider à atteindre ces objectifs. Nous devons tous assumer une part du blâme pour cette année et c’est collectivement que nous arriverons à être meilleurs l’an prochain », a dit Bergevin.

Le Canadien est en voie de rater les séries pour une troisième saison de suite et pour une quatrième fois en cinq ans. Julien est arrivé en poste en février 2017, et le Tricolore allait participer aux séries ce printemps-là, subissant l’élimination en six matchs dès le premier tour.

Les Montréalais ont été exclus des séries lors des deux saisons suivantes, et sont à neuf points de la dernière place y donnant accès cette saison, avec 15 matchs à jouer.