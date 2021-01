(Edmonton) Les États-Unis ont terminé au premier rang du groupe B au Championnat mondial junior grâce à une victoire de 4-0 contre la Suède, jeudi.

La Presse Canadienne

Trevor Zegras a récolté un but et deux mentions d’aide dans la victoire. Drew Helleson, Ryan Johnson et Alex Turcotte ont aussi touché la cible pour les États-Unis.

Le gardien Spencer Knight a effectué 22 arrêts pour récolter le jeu blanc.

Le gardien de la Suède, Hugo Alnefelt, a arrêté 16 des 20 tirs qui ont été dirigés vers lui, avant qu’il ne soit remplacé par Jesper Wallstedt au début de la deuxième période. Wallstedt a effectué six arrêts.

Les Américains ont terminé la ronde préliminaire avec une fiche de 3-0-0-1. Leur seule défaite a été subie aux mains de la Russie, le 25 décembre. Ils affronteront la Slovaquie lors des quarts de finale, samedi.

De leur côté, les Suédois ont subi une deuxième défaite en autant de jours. Mercredi, ils s’étaient inclinés en prolongation contre la Russie, ce qui avait mis fin à leur séquence de 54 victoires consécutives en ronde préliminaire au Mondial junior.

La Suède a donc terminé le tournoi à la ronde avec une fiche de 2-0-1-1, ce qui la place au troisième rang du groupe B. Elle croisera le fer avec la Finlande lors des quarts de finale.

Les Tchèques seront des quarts de finale

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Jiri Suhrada (22), David Jiricek (8), David Vitouch (18) et Adam Raska (26)

La République tchèque a confirmé sa participation aux quarts de finale grâce à une victoire de 7-0 contre l’Autriche, jeudi.

Les Tchèques ont compilé une fiche de 2-2 lors du tour préliminaire pour terminer au quatrième rang du groupe B. L’Autriche a présenté un dossier de 0-4 et n’a toujours pas gagné en 21 rencontres au Mondial junior.

L’Autriche a inscrit un seul but en quatre matchs au Rogers Place.

Les Tchèques ont dominé 61-15 au chapitre des tirs au but.

Martin Lang a marqué deux buts pour les Tchèques. Simon Kubicek, Filip Prikryl, Pavel Novak, David Juricek et Jan Mysak ont également touché la cible.

Lors des quarts de finale, samedi, la République tchèque affrontera le Canada, qui a terminé au premier rang du groupe A.

L’autre duel des quarts de finale opposera la Russie à l’Allemagne.

La Suisse et l’Autriche sont donc exclues de la ronde des médailles.