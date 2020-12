Michael Frolik a inscrit 14 points en 57 matchs la saison dernière avec les Flames de Calgary et les Sabres de Buffalo.

Marc Bergevin est résolument dans l’étape où il fignole les derniers détails de sa formation. Et ce dernier détail a un nom : Michael Frolik.

Le vétéran ailier de 32 ans a accepté mercredi un pacte d’un an, à un volet, d’une valeur de 750 000 $ avec le Canadien.

Frolik a partagé 57 matchs la saison dernière avec les Flames de Calgary et les Sabres de Buffalo. Il a inscrit 14 points, dont 6 buts.

Le Tchèque totalise 159 buts et 225 passes en 850 matchs dans la LNH. Il a connu sa meilleure campagne en 2008-2009, 21 buts et 24 aides, avec les Panthers de la Floride. L’ancien de l’Océanic de Rimouski a plus récemment connu une campagne de 44 points, en 2016-2017, avec les Flames de Calgary.

Avec cet ajout, Bergevin retrouve un joueur qu'il a connu chez les Blackhawks de Chicago. La première analyse est simple, et se conjugue à une stratégie souvent mise de l'avant par le DG au cours des dernières saisons : acquisition d'un joueur de profondeur au potentiel intéressant, mais à très faible risque. Son petit salaire permet aussi une certaine flexibilité dans le plafond salarial et la gestion des joueurs confinés à l'équipe volante (le fameux taxi squad qui accompagnera l'équipe principale).