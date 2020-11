Si une barrière a été brisée la semaine dernière au baseball avec l’embauche de Kim Ng comme directrice générale des Marlins de Miami, une autre l’a été au hockey mardi, toujours en Floride. Les Panthers ont nommé l'agent de joueurs Brett Peterson comme adjoint au directeur général Bill Zito. Il devient du coup le premier afro-américain à occuper une si haute fonction dans la LNH.

La Presse

« Sa vaste expérience comme joueur, ses talents pour le développement et l’évaluation des joueurs et sa maîtrise de l’aspect business des négociations lui donnent un bagage unique dans notre sport, a dit Zito. On retrouve plusieurs personnes capables d’exceller dans l’une de ces catégories, rarement dans les trois. »

Peterson, 39 ans, était jusqu’à tout récemment vice-président hockey pour Wasserman Media Group, qui travaille avec plusieurs des meilleurs joueurs de la LNH. Il est agent inscrit depuis 2009.

L’ancien défenseur a joué cinq ans au hockey professionnel dans la Ligue américaine, la ECHL et la Ligue internationale. Il a auparavant défendu les couleurs de Boston College.

Hors des arénas, Peterson s’implique dans une organisation offrant mentorat et programmes de hockey à des jeunes provenant de milieux défavorisés. Il a l’intention de poursuivre ses activités caritatives avec la Fondation des Panthers.