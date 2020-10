Il en coûterait environ 6000 $ par semaine au propriétaire des Remparts de Québec, le groupe Québecor, pour faire tester tous les joueurs et les entraîneurs de l’équipe pour la COVID-19 dans l’espoir d’un retour au jeu plus hâtif en zone rouge.

Ian Bussières

Le Soleil

C’est du moins ce qu’a laissé entendre l’entraîneur-chef et directeur général des Remparts, Patrick Roy, en vidéoconférence mercredi. « Nous, on n’a pas les ressources pour faire tester nos joueurs au privé. Ça représente des frais très importants. Trente personnes, soit les joueurs et les entraîneurs, à 200 $ par test, ça fait environ 6000 $ par semaine », a déclaré Roy, ajoutant qu’il n’était pas certain que cette option fasse partie des discussions chez Québecor pour le moment.

