Alex Galchenyuk, alors avec les Coyotes de l’Arizona, lors d’un match à Montréal le 23 janvier 2019. Il est encadré de par Jeff Petry et Carey Price.

(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont poursuivi leurs emplettes automnales en octroyant un contrat à l’ex-attaquant du Tricolore Alex Galenchyuk, mercredi.

La Presse Canadienne

L’entente d’une saison est d’une valeur de 1,05 million US.

Le hockeyeur âgé de 26 ans était joueur autonome sans compensation, après avoir partagé la dernière campagne entre les Penguins de Pittsburgh et le Wild du Minnesota. Il a inscrit huit buts et récolté 16 mentions d’assistance en 59 matchs de saison régulière en 2019-20, et il a été blanchi en quatre matchs éliminatoires avec le Wild.

Galchenyuk en sera à une cinquième équipe depuis juin 2018.

L’Américain a été sélectionné par le Canadien au troisième rang du repêchage de la LNH en 2012.

Sa meilleure saison avec le Canadien

Il a passé ses six premières saisons en carrière dans la LNH avec le Tricolore, réussissant des sommets personnels de 30 buts et 56 points en 2015-16.

Galchenyuk a ensuite été échangé aux Coyotes de l’Arizona en retour de l’attaquant Max Domi en juin 2018. Après une saison avec les Coyotes, il a été expédié aux Penguins en retour du vétéran Phil Kessel.

Il n’a disputé que 45 rencontres avec les Penguins avant d’être échangé au Wild.

Galchenyuk totalise 135 buts et 185 passes en 549 matchs éliminatoires en carrière dans la LNH.

Il rejoindra chez les Sénateurs un groupe de nouveaux venus composé d’Evgenii Dadonov, du gardien Matt Murray, d’Austin Watson ainsi que des défenseurs Josh Brown et Erik Gudbranson.