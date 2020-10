Son congé d’hôpital… et une cote A au repêchage pour Zachary Bolduc

(Shawinigan) Zachary Bolduc est passé par des montagnes russes d’émotions depuis lundi. Après avoir été opéré d’urgence à Rimouski — on lui a retiré son appendice — le hockeyeur de Bécancour est revenu dans sa famille de pension, mardi, pour apprendre qu’il figurait parmi les 31 meilleurs espoirs en vue du repêchage de la LNH en 2021 !

LOUIS-SIMON GAUTHIER

Le Nouvelliste

La Centrale de recrutement identifie Bolduc (Océanic de Rimouski) et Xavier Bourgault (Cataractes de Shawinigan) comme deux choix potentiels de première ronde. La liste, dévoilée mardi matin, confère à 31 joueurs d’âge junior la fameuse cote A. «Je suis content ! J’ai travaillé fort et il me reste encore beaucoup de choses à prouver. Je ne vais pas m’asseoir sur cette lettre, je vais continuer à tout donner», a dit Bolduc, en entrevue au Nouvelliste depuis Rimouski, où il se remettait de son opération.

