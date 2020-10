L’Avalanche a acquis Devon Toews des Islanders de New York, le 12 octobre, en retour d’un choix de deuxième ronde en 2021 et d’un autre en 2022.

(Denver) L’Avalanche du Colorado a conclu une entente de quatre ans avec le défenseur nouvellement acquis Devon Toews.

La Presse Canadienne

Le contrat de Toews s’étend jusqu’à la fin de la saison 2023-24.

Toews, âgé de 26 ans, a obtenu six buts et 22 passes en 68 matchs avec les Islanders la saison dernière. Il a disputé les 22 matchs éliminatoires de l’équipe, amassant deux buts et huit passes.

« Devon est un défenseur intelligent, capable de passer la rondelle et excellent dans le jeu de transition », a décrit le directeur général Joe Sakic.

Toews a été un choix de quatrième ronde des Islanders en 2014. Il a fait ses débuts dans la LNH le 23 décembre 2018, à Dallas.