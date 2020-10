Il y a près d’un mois, Yanni Gourde a vécu l’un des plus beaux moments de sa jeune carrière en savourant son premier championnat.

En remportant la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay, l’attaquant Yanni Gourde a confirmé qu’il appartenait pour toujours au clan des joueurs les plus inspirants pour les jeunes rêvant de soulever le précieux trophée de la Ligue nationale de hockey au bout de leurs bras. Il est la preuve la plus récente que tout vient à point à quiconque relève ses manches !

Le Soleil

Il y a près d’un mois, Gourde a vécu l’un des plus beaux moments de sa jeune carrière en savourant son premier championnat. Sorti des bulles de Toronto et d’Edmonton, il est de retour à Sainte-Marie-de-Beauce après avoir effectué un petit détour à Tampa Bay, où les champions ont fait la fête avec leurs partisans et participé à un original défilé sur l’eau.

