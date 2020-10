(Calgary) Les Flames de Calgary ont octroyé un contrat d’une saison d’une valeur de 700 000 $ US au défenseur russe Nikita Nesterov, vendredi.

La Presse Canadienne

Le hockeyeur âgé de 27 ans, qui est originaire de Chelyabinsk, a inscrit sept buts et récolté 16 mentions d’assistance en 53 rencontres avec le CSKA Moscou, en KHL, la saison dernière.

Nesterov, un joueur de cinq pieds, 11 pouces et 200 livres a disputé 132 matchs en carrière dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal entre 2014 et 2017.

Il avait d’ailleurs marqué un but et amassé quatre passes en 16 matchs avec le Tricolore à sa dernière saison dans la LNH, en 2016-17. Nesterov s’était aussi signalé avec deux buts en trois parties éliminatoires cette année-là.

Nesterov avait été sélectionné en cinquième ronde, 148e au total, par le Lightning lors du repêchage de la LNH en 2011.

Il a aussi été le capitaine de l’équipe russe qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018.