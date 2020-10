Enrico Ciccone a jeté les gants plus de 80 fois durant sa carrière de dur à cuire dans la LNH. Il veut maintenant une loi interdisant cette pratique.

(Trois-Rivières) Insatisfait des mesures adoptées par la LHJMQ pour punir plus sévèrement les bagarres au début du mois, Enrico Ciccone va déposer, dans les prochaines heures, un projet de loi visant à interdire les bagarres dans les activités sportives auxquelles participent des mineurs.

STEVE TURCOTTE

Le Nouvelliste

Député de Marquette, le libéral milite pour éliminer les bagarres dans le hockey junior depuis des années. Il connaît bien le sujet, évidemment, puisque c’est un ancien hockeyeur professionnel dont la spécialité était d’être un protecteur pour ses coéquipiers. Il a jeté les gants plus de 80 fois dans la LNH. Sa feuille de route dans ce rayon est aussi très bien garnie dans la LHJMQ, avec les Cataractes de Shawinigan et les Draveurs de Trois-Rivières où il accumulé 68 points et 840 minutes de pénalité.

