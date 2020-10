Les Kings de Los Angeles ont fait signer un contrat d’un an à deux volets à l’attaquant québécois Bokondji Imama, lundi.

La Presse Canadienne

Âgé de 24 ans, Imama empochera un salaire de 735 000 $US dans la LNH et de 60 000 $ dans la Ligue américaine.

Mesurant six pieds un pouce et pesant 220 livres, Imama a récolté quatre buts, 14 points et 134 minutes de pénalité en 50 matchs la saison dernière avec le Reign d’Ontario, dans la Ligue américaine. Il a mené l’équipe pour les minutes de pénalité et il a terminé deuxième dans le circuit à ce chapitre.

En 122 matchs en carrière avec le Reign, Imama a obtenu sept buts, 21 points et 264 minutes de pénalités. Il a également amassé sept points en 13 parties avec les Monarchs de Manchester, dans l’ECHL.

Imama a été sélectionné en sixième ronde, 180e au total, par le Lightning de Tampa Bay lors du repêchage de 2015. Il a été acquis par les Kings le 31 mai 2017, en retour d’un choix de septième ronde au repêchage de 2018.

Originaire de Montréal, Imama a disputé cinq saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec le Drakkar de Baie-Comeau et les Sea Dogs de Saint-Jean. Il a remporté la coupe du Président en 2017, avec les Sea Dogs.