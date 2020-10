(Pittsburgh) Les Penguins de Pittsburgh ont consenti un contrat d’une saison et 1,25 million US au défenseur Cody Ceci.

La Presse Canadienne

Ceci, qui est âgé de 26 ans, a disputé 56 matchs avec les Maple Leafs de Toronto la saison dernière, amassant un but et sept aides.

« Cody est un défenseur complet qui peut utiliser son gabarit et dont la vitesse cadre bien dans notre système de jeu, a dit le directeur général des Penguins, Jim Rutherford, dans un communiqué. Il a de l’expérience en saison régulière et en séries et il pourra aussi être employé en infériorité numérique. »

Ceci, qui est natif d’Ottawa, a été sélectionné en première ronde, 15e au total, par les Sénateurs lors du repêchage de 2012. En 496 rencontres dans la LNH avec les Sénateurs et les Maple Leafs, il a inscrit 33 buts et 93 aides. Il a ajouté un but et trois aides en 30 matchs de séries éliminatoires.