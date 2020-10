Le Canadien de Montréal a annoncé mercredi soir que Brendan Gallagher avait accepté une prolongation de contrat de six ans qui lui rapportera 39 millions, à un salaire annuel moyen de 6,5 millions.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

L’entente entrera en vigueur au début de la saison 2021-2022 et sera valide jusqu’en 2027. Gallagher devient ainsi l’attaquant le mieux payé chez le Canadien.

Pas plus tard que mardi, l’agent de Brendan Gallagher affirmait que les négociations entre son client et le Canadien de Montréal étaient au point mort.

Âgé de 28 ans, Gallagher a récolté 43 points en 59 rencontres avec les Canadiens la saison dernière. Sa récolte de 22 buts, dont 21 à forces égales, lui a permis de terminer la saison à égalité au sommet des marqueurs des Canadiens, un tour de force qu’il a réalisé pour une troisième saison d’affilée.

Gallagher a ajouté 21 mentions d’aide, ce qui lui a permis de connaître une troisième saison de suite de 40 points et plus.

Durant les séries éliminatoires, Gallagher a pris part à neuf matchs, inscrivant un but et trois aides. Cette saison, le joueur originaire d’Edmonton a également mené le club au chapitre des tirs au but (226), terminé à égalité au premier rang pour les buts d’ouverture (5) et il s’est emparé de la deuxième place pour le différentiel (+9).

En huit saisons dans la LNH, toutes passées avec le Canadien, Gallagher a inscrit 334 points (173 buts et 161 passes) en 547 matchs de saison régulière. Avec 173 buts à son actif en carrière, Gallagher se trouve maintenant en 17e position chez tous les ailiers de l’histoire de la franchise, et 30e rang au total.

Il totalise 25 points (11 buts, 14 passes) en 49 matchs de séries éliminatoires. Il s’est mérité une nomination sur l’équipe d’étoiles des recrues de la LNH au terme de la campagne 2012-2013.

Gallagher a été un choix de cinquième tour, 147e au total, des Canadiens lors du repêchage de la LNH en 2010. Sur la scène internationale, il a récolté trois buts et autant d’aides en six matchs lors du championnat mondial junior de l’IIHF en 2012. Il a également représenté le Canada au championnat du monde de 2016, récoltant deux buts et cinq points en dix rencontres.

– Avec La Presse Canadienne