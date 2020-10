Confrontée à la dure réalité de la pandémie qui empêche présentement six équipes de disputer leurs matchs, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a pris la décision, mercredi en assemblée spéciale, de suspendre le calendrier des 12 équipes québécoises jusqu’au 28 octobre, date où le passage des régions en zone rouge doit théoriquement prendre fin.

Carl Tardif

Le Soleil

Ainsi, le calendrier est mis sur pause dans les divisions Est et Ouest, qui comptent ensemble pas moins de six équipes se retrouvant dans les régions où l’alerte sanitaire est à son maximum ou qui sont frappées par des cas de COVID. Une septième formation (Moncton) basée dans les Maritimes ne peut pas jouer non plus, mais les activités de cette division peuvent malgré tout se poursuivre.

